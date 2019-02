Pare che Justin Bieber stia affrontando un periodo difficile. People ha rivelato che il cantante canadese è attualmente in cura a causa di una crisi legata alla depressione e ai problemi nel gestire la sua enorme fama.

“Justin Bieber sta attraversando un momento brutto, ma sta ricevendo l’aiuto di cui ha bisogno. La popstar sta affrontando una crisi. Questo è quello che ci dicono le nostre fonti:”Justin sembra giù, è stanco. Ha faticato molto in queste settimane, le difficoltà della popstar non sono legate al suo recente matrimonio con Hailey Baldwin. Non ha niente a che fare con Hailey, è molto felice di essere sposato con lei. È solo qualcos’altro, lui sta lottando con la sua mente. Sta avendo il giusto aiuto dai medici e sta ricevendo qualche trattamento. Sembra fiducioso che presto si sentirà meglio.”

Una seconda fonte vicina a Bieber conferma che lui si sta facendo aiutare. Mente il rappresentante del cantante non ha voluto rilasciarci dichiarazioni.

Una terza fonte che ha passato del tempo con Bieber nel corso degli anni dice che il cantante è emotivo e lotta molto con i problemi legati alla fama: “Avere questa enorme fama lo ha completamente cambiato. Ha avuto accesso a qualsiasi cosa e tutto ed è stato circondato da persone che gli dicevano sempre di sì. È emotivo e lotta molto i problemi della fama, ogni sua mossa è seguita e lui è perseguitato dai fan, ha sempre le telecamere sul suo volto. Adesso non sta bene e si sente instabile.

I suoi genitori volevano questo per lui e probabilmente anche più di lui. Lui e Jeremy hanno una relazione complicata. Jeremy lo ha spinto davvero forte e si aspettava molto da lui”.