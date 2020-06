“Normalmente non mi occupo delle accuse varie che ho ricevuto nel corso di tutta la mia carriera, ma dopo aver parlato con mia moglie e il mio team ho deciso di parlare di un problema stasera. I rumors sono rumors, ma l’abuso sessuale è qualcosa che non prendo alla leggera. Volevo parlare subito, ma per rispetto di così tante vittime che affrontano quotidianamente questi problemi, volevo assicurarmi di aver raccolto i fatti prima di fare qualsiasi dichiarazione”. Inizia così il lungo sfogo con cui Justin Bieber ha deciso di difendersi sui social dalle accuse di violenza sessuale che da anni (precisamente dal 2014) circolano sul suo conto.

