Ieri mattina TMZ ha diffuso la notizia del ricovero in ospedale di Selena Gomez.

Secondo fonti vicine a Justin Bieber, il cantante canadese avrebbe preso malissimo la notizia, tanto da essere scoppiato in lacrime e da aver deciso di andare in chiesa a pregare per la sua ex.

Bieber è anche stato paparazzato in lacrime in auto insieme a sua moglie Hailey, le foto sono state pubblicate da Elle e Hollywood Life.

The media has it wrong! #FakeNews Justin is actually crying because he just found out My little pony is coming to an end! # pic.twitter.com/SyKUnED7v2

I don’t know what is with my favorite getting hurt these days first Kookie than jimin now Selena is in hospital she’s in danger Im praying for her even Justin is so sad and in tears because of what happened to her yesterday and today it shows how serious the situation is 😢 pic.twitter.com/VuHiY8p6vB

— TaeTae🇲🇦V♥️김태형 (@Kim__Teahyung_V) 12 ottobre 2018