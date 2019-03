Nonostante Justin Bieber e Selena Gomez non stiano insieme da anni e lui sia sposato con Hailey Baldwin, molti fan continuano a chiedere al cantante canadese della sua ex fidanzata.

In questi giorni un utente ha attaccato duramente Hailey ed ha aggiunto che Justin l’ha sposata solo per far ingelosire Selena e farla tornare da lui.

“Non sei davvero innamorato di Hailey! L’hai sposata solo per far tornare Selena. Inoltre Hailey ha dormito con uomini come Shawn Mendes per fama e lei è razzista.”

Bieber ha risposto con molta calma e ha detto di volere ancora bene a Selena Gomez, ma di essere perdutamente innamorato di sua moglie.

“Io ho assolutamente amato e ancora adesso voglio bene a Selena. Lei avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, ma io sono assolutamente e follemente innamorato di mia moglie e lei è senza dubbio la cosa migliore che mi sia mai capitata”.

Belieber fatevene una ragione, con la Gomez è finita, basta, capitolo chiuso.

Detto questo, Justin e Selena ne hanno di cereali sottomarca da mangiare per…



a tutte le stronze che supportavano i jelena e ancora lo fanno, dicendo ad hailey che è meglio selena ecc justin vi ha risposto e sono contenta, finalmente — 🎐 (@pcykaneki) 26 marzo 2019

Smettetela di commentare “torna con selena” sotto le foto di justin bieber perché a mio parere lei sta molto meglio senza di lui. Io non posso sapere che cosa è successo tra quei due ma che era una relazione tossica si vedeva da 28273737 km, dai. — she’s got a bad reputation (@shawnnsbabyy) 26 marzo 2019

justin che dice su instagram che ha amato e ama selena e rimarrà per sempre nel suo cuore IO MORTA pic.twitter.com/n6ALXsqutP — queliot🍑 (@unionjscover) 26 marzo 2019

ma la gente sta male a commentare sotto ogni singola foto di justin “meglio selena” “lui ama solo selena”, perché vi giuro verrei a commentarvi le vostre foto con il/la vostr* ragazz* e scrivere “meglio quando stava con l’ex” — 🌸 (@inspirjustin) 26 marzo 2019