Justin Bieber e Hailey Baldwin aspettano un bambino. Questo è quello che ha annunciato poco fa il cantante canadese su Instagram (anche sec’è il pericolo dei pesci d’aprile).

Proprio per dimostrare ai fan che non è uno scherzo, la popstar ha pubblicato una foto dell’ecografia e degli scatti di Hailey da ginecologo.

Quanto sono invecchiato, penso al ciuffone di Bieber e mi sembrano passati massimo 4-5 anni…

Aggiornamento: girando su Twitter, alcune beliberine hanno notato che la foto dell’ecografia pare sia stata presa da Google immagini.

Quindi ci sta prendendo davvero in giro?



JUSTIN BIEBER DIVENTERÀ PADRE

NON È UN’ESERCITAZIONEEEE

SEMBRA IERI CHE CANTAVA WHEN I WAS THIRTEEN I HAD MY FIRST LOVE CON TANTO DI SCARPE CON LE ALI

ma io scioccata pic.twitter.com/ITOXHVcbkL

— alessia (@liveanotheerday) 1 aprile 2019