“Quando mi sono innamorato di te. […] Il tuo corpo è il paese delle meraviglie. […] Perso per te. […] Wow” Questi sono solo alcuni dei commenti che Justin Bieber ha lasciato sotto gli ultimi post Instagram di Cody Simpson (che adesso sta uscendo con Miley Cyrus).

Check out Justin’s comments on Cody Simpson’s recent Instagram post pic.twitter.com/fzXWvKqnFy — Bieber-news (@yourbiebernews) August 2, 2019

Justin curtiu e comentou: “Uau 🥶” na foto do Cody Simpson no Instagram. pic.twitter.com/ZcEzBY2IDp — Drew Access (@accessdrew) September 19, 2019

cody & justin friendship r goals 😂😭 pic.twitter.com/VKkWPTH6Ql — ⚰️🕸🎃 (@ricktesizzIer) October 4, 2019

Justin Bieber flirting with Cody Simpson. 08.01.19 pic.twitter.com/ZHQJ8Giqq7 — Rydyr Hemsworth (@RydyrDolan) August 2, 2019

Ma il commento più assurdo, il cantante di Love Yourself l’ha lasciato sotto a due foto di Cody in costume: “Hung like a baby carrot”

“Penzola come una piccola carota“?

Cosa avrà voluto dire?



Visualizza questo post su Instagram Nothing like a Monday morning send with the squad! @trojanswimelite Un post condiviso da Cody Simpson (@codysimpson) in data: 30 Set 2019 alle ore 10:57 PDT

Cody invece di incassare ha risposto in modo perfetto: “Le carote sono perfette per te“.