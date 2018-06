Non solo Miley Cyrus, Riccardo Marcuzzo e Tommy Dorfman, sembra infatti che anche Justin Bieber sia arrabbiato con Stefano Gabbana per il commento infelice su Selena Gomez.

Stando a quello che riporta Hollywood Life, un amico del cantante avrebbe detto:

“Justin è molto arrabbiato e infastidito dal fatto che lo stilista di D & G abbia attaccato Selena. Anche se non stanno più insieme, Justin si sente ancora protettivo nei confronti di Selena. Lui pensa che l’uomo che l’ha insultata sia solo un vecchio geloso e crede che quel commento non sia affatto vero, perché Selena è bellissima per lui.”