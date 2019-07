Barry White, le canzoni migliori: da Can’t Get Enough of Your Love Babe a Practice What You Preach, le migliori hit della voce calda della disco e del soul.

La voce di Barry White è una di quelle che hanno lasciato un solco nella storia della musica leggera. Calda, bassa, suadente, sexy, divenne un emblema della musica disco fatta col cuore durante gli anni Settanta, grazie anche al genio compositivo dell’artista, capace di mescolare con sapienza i ritmi della musica ‘ballabile’ per antonomasia con le emozioni del soul.

Andiamo a riascoltare insieme cinque dei suoi brani più importanti e famosi, classici che ancora oggi fanno venire i brividi a ogni fan dell’indimenticabile Barry.

Barry White: le canzoni migliori

Barry White – Can’t Get Enough of Your Love, Babe

Una playlist con il meglio di Barry White non che iniziare da Can’t Get Enough, scritta, prodotta e registrata dall’artista nel 1974. Un classico della musica disco e soul che portò per la prima volta in testa alla classifica Billboard Hot 100 la sua voce calda e suadente.

Di seguito un video di Can’t Get Enough of Your Love, Babe:

Barry White – You’re the First, the Last, My Everything

Il singolo che seguì Can’t Get Enough of Your Love, Babe fu un altro dei pezzi divenuti leggendari nella carriera di Barry: You’re the First, the Last, My Everything.

Scritta inizialmente in versione country da Peter Sterling Radcliffe, venne riproposta in versione disco proprio da Barry, 21 anni dopo la sua stesura. Oltre che registrarla e riarrangiarla, White la modificò in parte anche nel testo. Fu il quarto singolo della sua carriera in top ten, ma non riuscì a bissare il primo posto di quello precedente.

RIascoltiamo insieme You’re the First, the Last, My Everything:

Barry White – Let the Music Play

L’anno dopo, Barry tornò sul mercato con un nuovo album: Let the Music Play. A trascinarlo l’omonimo singolo, un capolavoro della discografia del re della disco.

Pur essendo ancora oggi uno dei suoi brani più famosi, non ebbe un grande risultato a livello di classifica, fermandosi solo alla 32esima posizione.

Di seguito l’audio di Let the Music Play:

Barry White – Just the Way You Are

Se Let the Music Play è ancora oggi uno dei suoi singoli più famosi, Just the Way You Are è la sua cover più celebre in assoluto. Un brano tanto conosciuto nella sua versione, da essere quasi diventato suo di diritto.

In realtà, si tratta del rifacimento in chiave pop/R&B di un brano del 1977 di Billy Joel.

Di seguito l’audio di Just the Way You Are:

Barry White – Practice What You Preach

Uno degli ultimi grandi successi di Barry fu la splendida Practice What You Preach, dall’album The Icon Is Love del 1994. Lanciata come singolo, divenne uno dei pezzi più amati di quell’annata, almeno in ambito R&B, con tanto di disco d’oro.

Ecco il video ufficiale di Practice Whay You Preach:

