Juri Camisasca in concerto a Firenze

Camisasca con Battiato

Juri Camisasca ritorna a suonare in Toscana dopo 15 anni con il suo progetto live “Adunanza mistica”. Un evento molto atteso quello che lo vedrà protagonista il prossimo 30 aprile al Teatro Odeon di Firenze. Camisasca, musicista di culto, viandante dell’assoluto, si esibisce in un concerto che è una Adunanza di anime, viaggio tra suoni e parole provenienti da spazi interiori e culture diverse. Un percorso che attraverserà l’intero mondo poetico del musicista lombardo, con brani estratti dai suoi rari e preziosi album e composizioni rese note da interpreti capaci di dare voce al suo intimo: artisti del calibro di Franco Battiato, Giuni Russo ed Alice. Non mancheranno esecuzioni di brani appartenenti alla tradizione gregoriana.

Ad accompagnare Camisasca, Erika Lo Giudice al pianoforte e alle tastiere e il percussionista Peppe Di Mauro. All’attrice Laura Cardillo il compito di leggere brani della tradizione spirituale. Mario Barzaghi sarà l’ospite d’eccezione di questa adunanza mistica con la sua performance di teatro kathakhali.