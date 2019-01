Junior Cally ieri è stato uno dei protagonisti dello show Capodanno in Musica, condotto da Federica Panicucci su Canale Cinque ed al termine della sua performance ha urlato “fancu*o la droga, viva la fi*a sempre“, esternazione che ha costretto la conduttrice a prendere le distanze “naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi in piazza”.

Io, ovviamente, ho riportato la notizia etichettandola come “trash”, riferendomi al siparietto con la Panicucci più che alla sua performance (che non ho nemmeno visto).

“Dopo Gianluca Grignani alticcio sul palco con Gigi D’Alessio e il ‘Buon 1918’ di Patty Pravo, anche quest’anno abbiamo avuto la giusta dose di trash per Capodanno”.

Frase che non è affatto piaciuta al trapper che mi ha dedicato una serie di storie su Instagram incitando i fan a visitare il mio profilo:

“Bella raga, auguri di buon anno, auguri soprattutto a giornalisti di questo tipo (indica il mio profilo instagram, ndr) che hanno definito la mia esibizione trash. Perché te la devi prendere con me giornalista X per le frasi utilizzate da me? Che cosa ho detto di sbagliato? Qual è il messaggio negativo? Qual è il messaggio trash? Che ho detto fancu*o la droga viva la fi*a? Ho letto giornalisti che hanno scritto ‘fuori dagli schemi’, io non mi sono sentito fuori dagli schemi neanche per niente, anzi, penso di aver detto cose giuste e di aver mandato un bel messaggio. […] i ragazzi che mi seguono sanno qual è il messaggio che voglio portare. Perché parlate di me e non parlate della merda che ricopre l’Italia da anni? Perché vi fa comodo. Sembrate medievali, siete bigotti. Non parlate del rap trash che ha usato frasi scomode, parlate dei problemi veri. Io mi sono battuto contro ipocrisia e falsità, poi era l’una di notte non era neanche fascia protetta. […]”.

Junior Cally ha poi nuovamente taggato il mio profilo Instagram lanciandomi una frecciatina:

“Raga una cosa importantissima fatevi un giro sul profilo Instagram del tipo qua (indica nuovamente il mio profilo Instagram, ndr) che dà del trash a me, ragionate con la vostra testa, fatevi un’idea se sono trash io”.

Il profilo Instagram taggato da Junior Cally non è quello di BitchyF.it bensì quello mio personale @FabianoMinacci dove pubblico cose relative alla mia vita privata che a quanto pare considera trash.

Non so se quella del rapper voleva essere una frecciatina o una provocazione, ma nel dubbio mi ha fatto un grandissimo complimento perché:

Nel dubbio, fatevi anche voi un giro sul profilo Instagram di Junior Cally

Dopo la richiesta di Junior Cally di visitare il mio profilo per “farsi un’idea”, centinaia di suoi fan hanno riempito i miei direct con insulti, provocazioni, minacce e offese omofobe della peggior specie. Ovviamente non ho potuto fare uno screen a tutti, ma ve ne mostro un po’ fra messaggi e commenti alle foto, tutt’ora visibili.

Direi che il signorino dovrebbe preoccuparsi più delle persone che lo seguono piuttosto che della parola trash, che per quanto mi riguarda non ha neanche una connotazione negativa. Ma questo è un altro discorso.