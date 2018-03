Mophie, azienda produttrice di diversi accessori per iPhone, ha chiesto l’autorizzazione al Wireless Power Consortium per la commercializzazione di un nuovo accessorio chiamato “Juice Pack Air for iPhone X”.

Si tratterebbe del primo accessorio per iPhone X certificato Qi dal Wireless Power Consortium, segno di perfetta compatibilità con lo smartphone Apple. Stiamo parlando di una custodia che non solo protegge il dispositivo, ma è anche in grado di ricaricarlo tramite protocollo wireless Qi. Questo significa che nella parte inferiore del Juice Pack Air non è presente alcun connettore Lightning, in quanto basterà inserire l’iPhone X nella custodia e attivare l’accessorio tramite apposito interruttore per avviare la ricarica.

Juice Pack Air per iPhone X integra una batteria da 1.720 mAh che fornirà, secondo l’azienda, “ulteriori 9 ore di conversazione“.

Al momento non ci sono dettagli sul prezzo.