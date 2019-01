Si riapre il caso delle presunte molestie di Juan Darthes, questa volta però con una testimonianza a favore dell’uomo. La cosa inaspettata è che a parlare è la sorella di Thelma Fardin.

Carla Lescano è la sorellastra maggiore dell’attrice de Il Mondo di Patty e qualche giorno fa su Facebook ha scritto:

“Lui non l’ha violentata. Io sono sicura che Juan Darthes non ha molestato mia sorella. Dovete sapere che lei ha gravi problemi psichiatrici. […] Non è stabile e mente spesso. […] Una volta ha fatto 20 chiamate dicendo che si sarebbe suicidata. Questa non sarebbe la prima volta che Thelma inventa una cosa grave di questo tipo”.

Raggiunta dai media argentini, la Lescano ha ribadito di non credere a sua sorella. La ragazza ha anche ricordato di essere stata abusata dal padre di Thelma (che è stato condannato a 7 anni di carcere) e che per questo motivo non vuole che le persone giochino sul tema degli abusi.

Stando a quanto riportano i giornali, dopo la separazione dei genitori, Carla è andata vivere con sua madre e il nuovo compagno, José Luis Fardín. Appena adolescente la Lescano ha confessato alla madre di essere stata violentata da José Fardin, ma la donna non ha creduto alla figlia, che quindi è andata a vivere con una zia. Poco tempo dopo però è scattata una denuncia contro José, che dopo una tentata fuga finisce in carcere.

“Quando è successo a me, ho subito moltissimi controlli e fatto centinaia di esami fisici e mentali per capire la verità. È un problema delicato che non voglio riportare alla luce. Però non voglio che le persone mentano su questo tema.

Darthes ha detto che era lei che voleva avere un rapporto, questo non voglio commentarlo, ma so solo che lui non l’ha violentata. Fidatevi di me. Io non le credo affatto”.

Sembra che gli avvocati di Juan Darthes vogliano usare la testimonianza di Carla Lescano, ma personalmente non so quanto possa essere rilevante. Quella di Carla resta un’opinione e se anche venisse accertato che Thelma ha dei problemi psichiatrici, non significa che abbia mentito, anche perché non è l’unica attrice ad aver puntato il dito contro Darthes (che è pure scappato in Brasile).

Carla Lescano es media hermana de Thelma Fardin y no vive con ella desde los tres años, tiene problemas personales con Thelma, ademas, no estuvo en el lugar de los hechos y repite el mismo discurso machista, o sea, trata de loca a Thelma. Mientras tanto #Darthes sigue prófugo. pic.twitter.com/s0SpHGPaYf — No seas cómplice (@_Ni_una_menos_) 12 gennaio 2019

Lo de Carla Lescano claramente es opinión. No tiene mucha validez, solo alimenta el ego del anti feminismo y los #provida. Pero no tiene relación con Thelma ni estuvo en Nicaragua. — Hernán #AndateAngelici (@hernanf93) 11 gennaio 2019