Applausi e insulti sulla pagina Facebook di Jovanotti per il suo lungo post che attacca il mondo dell’associazionismo ambientalista in riferimento ad accuse e critiche ricevute per il suo tour sulle spiagge italiane, il ‘Jova Beach party’. Con l’eccezione del Wwf, con cui si è confrontato per tutto il tour come lui stesso scrive, Jovanotti non risparmia critiche aalle associazioni ambientaliste accusandole di “improvvisazione, cialtroneria, sgambetti tra associazioni, protagonismo narcisista, tentativi di mettersi in evidenza gettando discredito su tutto e su tutti, diffondendo notizie false”.

Fonte