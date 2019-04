“Non discuto con Messner di montagna, non mi permetterei mai, ma sui concerti ho qualcosa da dire e il nostro progetto per l’estate è serio, accurato e soprattutto nuovo, realizzato con criteri ambientali che oggi non sono solo possibili ma anche importanti da mostrare al pubblico, soprattutto ad un pubblico come è il mio, sensibile ai temi chiave del presente”. Inizia così il lungo post su Facebook con il quale Jovanotti replica a Reinhold Messner che ieri a ‘La Repubblica’ si è schierato contro il concerto che l’artista ha annunciato per l’estate sulla cima di Plan de Corones in Alto Adige, a 2.275 metri di altitudine. “Non posso vietarlo, ma lo farei se potessi” ha detto Messner.

Fonte