Jovanotti non dovrebbe far parte del prossimo Festival di Sanremo: lo ha annunciato a sorpresa Fiorello.

Jovanotti non prenderà parte a Sanremo 2020. O almeno queste sono le ultime notizie. L’annuncio è stato fatto da Fiorello, il quale ha spiegato anche i motivi che di questa decisione.

Il conduttore di Viva RaiPlay, infatti, ha rivelato che il cantautore non potrà salire sul palco dell’Ariston, in quanto “deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù“.

Eppure, era stato lo stesso conduttore a dare per certa la presenza di Lorenzo Cherubini alla kermesse musicale italiana qualche mese fa. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Jovanotti assente da Sanremo 2020: ecco perché

Jovanotti sembrava essere l’ospite certo del Festival di Sanremo 2020 e, invece, il cantautore non dovrebbe salire sul palco dell’Ariston. Ad annunciarlo, è stato Fiorello, il quale ha spiegato anche le motivazioni che terranno Lorenzo Cherubini lontano dalla kermesse musicale.

“Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà al Festival. Perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il festival inizia il 4. Quindi non può venire“.

Non saranno certamente contenti i fan di Jovanotti che, in cuor loro, sicuramente speravano di vedere il loro beniamino in questa importante occasione. Ma, si sa, nella vita e nella storia del Festival mai dire mai. Chissà che Jova non possa riuscire a fare un salto sul palco dell’Ariston…

La settantesima edizione de festival – che sarà condotta da Amadeus – avrà, invece, come ospiti confermati, lo stesso Fiorello, Roberto Benigni, Lewis Capaldi e Al Bano e Romina, come ufficializzato dallo stesso Carrisi (ma non dal direttore artistico).

Di seguito, il video di Nuova Era:

Jovanotti per la prima volta a Sanremo nel 1989

Anche se Lorenzo non sarà presente nell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, ha già partecipato per tre volte alla kermesse della musica italiana.

La prima volta, infatti, è stata nel 1989, dove presentò il brano Vasco, tratto dall’album, La mia moto. La seconda volta, invece, è stata nel 2000, dove eseguì il brano Cancella il debito.

La sua terza volta, infine, è stata nel 2008, dove si esibito con la canzone Fango insieme a Ben Harper.