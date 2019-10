Jovanotti: una canzone per don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile di Milano, il Beccaria.

Jovanotti ha dedicato a don Gino Rigoldi una canzone. Il 30 ottobre lo storico cappellano del Beccaria, il carcere minorile di Milano, ha compiuto 80 anni, e alla festa in suo onore alla Triennale di Milano è intervenuto anche il cantautore di Cortona, che gli ha dedicato un emozionante brano.

L’artista ha rivolto al presbitero parole di grande stima e rispetto, sottolineando quanto sia stato e sia ancora oggi una delle persone più importnati della sua vita.

Jovanotti dedica una canzone a don Gino Rigoldi

Nel corso della serata, cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Lorenzo ha imbracciato una chitarra e ha cantato insieme a Saturnino una canzone che non ha un titolo vero e proprio, anche se Jova glielo ha dato lì per lì: “Lo invento adesso il titolo, chiamiamola ‘Una volta don Gino’“.

Pioggia di applausi per l’artista, che ha rivolto al prete anche queste parole: “Ho un profondo senso di gratitudine nei suoi confronti per quello che ha fatto nella mia vita e quello che continua a fare. È veramente una delle persone più importanti della mia vita. Anche semplicemente pensarlo mi infonde una bella sensazione“.



Jovanotti

Il rapporto tra Jovanotti e don Gino Rigoldi

Don Gino e Lorenzo si conoscono da decenni, da quando l’artista iniziava a muovere i suoi primi passi a Milano mentre il presbitero girava la città per portare un pasto e un letto a chi ne ha bisogno.

Il loro primo incontro avviene al ristorante Gran Burrone, frequentato dal giovane cantautore anche se non sempre ha i soldi per pagarsi il pranzo. E in quei casi interviene proprio don Gino. Da quei giorni nasce la loro amicizia, Jovanotti diventa famoso ma il presbitero lo mantiene con i piedi per terra: “Dio esiste, ma rilassati, non sei tu“.

Lo stesso don Gino ha poi celebrato il suo matrimonio con la moglie Francesca e ha battezzato la figlia Teresa, a dimostrazione del loro rapporto straordinario.

Ecco una foto di don Gino e Jovanotti: