La tappa di Albenga del Jova Beach Party di Jovanotti è stata cancellata: ecco il motivo e le possibili alternative prima di passare al rimborso dei biglietti.

Brutta notizia per i fan di Jovanotti residenti nella zona Nord Ovest d’Italia: la data di Albenga, in provincia di Savona, del Jova Beach Party è stata cancellata.

Il concerto era stato programmato per il 27 luglio, ma quando i tecnici sono andati a effettuare i rilievi per il posizionamento delle strutture hanno scoperto un problema insormontabile: ecco quale.

Jovanotti ad Albenga, data annullata: il motivo

Secondo quanto riferito da Il secolo XIX i tecnici si sono resi conto che l’erosione delle spiagge, fenomeno che in Liguria ha già colpito diverse località, non ha risparmiato Albenga, di fatto riducendo la spiaggia di 10/12 metri e rendendo impossibile il montaggio delle strutture.

Il fenomeno era stato rilevato durante la primavera, ma nelle ultime settimane si sarebbe accentuato in maniera imprevedibile a causa del maltempo. Una sfortuna per tutti i fan di Jovanotti che non vedevano l’ora di poter assistere alla mega festa di Jovanotti. Tuttavia, c’è ancora qualche speranza…

Jovanotti, credits: Michele Lugaresi

Jovanotti ad Albenga: nuova location o rimborso biglietti

Jovanotti e il team di produzione stanno infatti cercando un’alternativa ad Albenga, per non dover annullare del tutto una tappa che avrebbe accontentato una fetta di bacino d’utenza molto importante. Ulteriori notizie in tal senso dovrebbero arrivare nel giro di poche ore, visto che la data era prevista per il 27 luglio.

Qualora non si trovassero alternative, dal 29 luglio al 31 agosto sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti. Ma sarebbe un peccato, visto lo spettacolo offerto in questi giorni da Jova nelle altre date, ad esempio in quella di Cerveteri.

Grande amarezza per il momento nelle parole del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha commentato l’annullamento del concerto sulle proprie spiagge così: “La spiaggia alla foce del fiume Centa non è più nelle condizioni di ospitare l’esibizione di Jovanotti […] Siamo molto dispiaciuti e amareggiati. Continuiamo a pensare che questa sarebbe stata una grande opportunità per la nostra città. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo fatto il possibile per non perdere questa occasione. Purtroppo la decisione non è dipesa da noi, ma comprendiamo il grande senso di responsabilità che ha indotto gli organizzatori a fare questa scelta“.

