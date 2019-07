Jovanotti a Viareggio per il Jova Beach Party: l’omaggio dell’artista a Lucio Dalla insieme a Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Il Jova Beach Party di Jovanotti è arrivato anche a Viareggio. Nella serata del 30 luglio il cantautore ha portato la sua Woodstock in Toscana, regalando gioia ed emozioni immense a tutti i suoi fan.

Tra i tanti momenti suggestivi della notte in spiaggia con Lorenzo c’è stata anche una sorpresa inaspettata: l’arrivo sul palco dei Tiromancino, che hanno proposto con il cantautore di Cortona un omaggio al grandissimo Lucio Dalla.

Jovanotti a Viareggio omaggia Lucio Dalla con Federico Zampaglione

Sul palco del Jova Beach Party i Tiromancino, e in particolare il loro leader Federico Zampaglione, sono saliti sul palco e hanno suonato con Jovanotti Come è profondo il mare di Lucio Dalla, una delle straordinarie canzoni del compianto cantautore bolognese.

Di seguito il post con un breve estratto della loro performance:

Jovanotti e Federico Zampaglione: lo scambio di complimenti su Instagram

Dopo l’incredibile performance della tappa di Viareggio, Federico ha riempito di elogi Jovanotti, affermando che è di un altro pianeta: “La sua energia positiva e carica vitale ti entra dentro e ti rivolta come un calzino“.

Nel suo messaggio l’artista continua aggiungendo che in 30 anni di carriera, pur avendo diviso il palco con dei giganti, non ha mai trovato nessuno come Lorenzo, capace di “far resuscitare i morti facendoli pure ballare“.

Parole cui Jova ha risposto in un storia su Instagram: “I love Zampa. Lo sai quanta stima c’è e l’amicizia tra colleghi è preziosa e fa bene al cuore e anche alla musica“.

Va sottolineato come i due abbiano collaborato negli ultimi tempi anche per la nuova versione di La descrizione di un attimo inserita nell’album Fino a qui dei Tiromancino.