Jova Beach Party, gli ospiti di Jovanotti a Linate per l’ultima tappa del tour estivo sulle spiagge: da Takagi e Ketra a Rkomi.

Tutto pronto per il concerto di Jovanotti a Linate, ultima tappa del Jova Beach Party, il lungo e in parte tormentato tour estivo dell’artista romano sulle spiagge italiane.

Andiamo a scoprire le informazioni, il programma e gli ospiti della mega festa di Lorenzo all’aeroporto di Milano.

Jovanotti a Linate: programma e ospiti

Come in ogni tappa, anche in quella della festa finale saranno presenti numerosi ospiti. Su tutti spiccano i nomi degli Ex-Otago, la band indie pop ammirata nel 2019 a Sanremo, di Rkomi, uno dei rapper più apprezzati d’Italia, e di Takagi e Ketra, i producer delle hit italiane.

Ma ci sarà spazio anche per altri nomi che hanno accompagnato Jova nel corso del tour: Ackeejuice Rockers, Albert Marzinotto, Benny Benassi, Bombino, Cacao Mental, Fatoumata Diawara, Flavia Coelho e Paolo Baldini.

Insomma, la data del 21 settembre si preannuncia davvero come un evento imperdibile, la migliore occasione per chiudere un’estate indimenticabile.

Jovanotti, credits: Michele Lugaresi

Jovanotti a Linate: il programma

I biglietti per poter assistere all’ultimo appuntamento del Jova Beach Party sono disponibili sul circuito TicketOne al prezzo di poco meno di 60 euro. Rimarranno validi invece per la data di Linate i tagliandi di Albenga, il concerto annullato in Liguria per scelta degli organizzatori a causa delle condizioni della spiaggia.

L’inizio del party è previsto per le 15. Ricordiamo che, come per le altre tappe del tour, i bambini di meno di otto anni potranno ottenere l’ingresso gratuito se accompagnati da un adulto provvisto di regolare titolo d’ingresso. La disponibilità per questa iniziativa è limitata ai primi 1000 iscritti.

Di seguito Prima che diventi giorno, l’ultimo singolo di Jovanotti prodotto da un grande nome della musica internazionale, Rick Rubin: