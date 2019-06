Nel frattempo Lorenzo sta ultimando i preparativi per i party che dal 6 luglio animeranno 15 spiagge italiane a cominciare da Lignano Sabbiadoro che è già sold out. Sono 63 al momento gli ospiti annunciati, provenienti da tutto il mondo. Le feste, prodotte e organizzate da Trident Music, cominceranno intorno alle ore 16 e andranno avanti fino a sera inoltrata. Per immergersi nel clima di festa degli appuntamenti in spiaggia, Lorenzo ha inaugurato da poco la Jova Beach Radio, un vero e proprio canale musicale con una sua selezione di brani ma anche con dei veri e proprio programmi/session da 50 minuti ciascuno realizzati da lui stesso, per i fan e per tutti gli appassionati di musica, di idee, di storie, di viaggi e di racconti.

Fonte