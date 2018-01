Gameloft ha annunciato l’arrivo dell’aggiornamento “Journey to The West” per Dungeon Hunter 5. L’update, oltre a espandare i contenuti disponibili in game, apporta una serie di modifiche volte a rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente.

In Dungeon Hunter 5 dovremo depredare interi dungeon e sconfiggere nemici, potremo personalizzare la nostra “Strongholds” e gestirla giocando ogni settimana in eventi speciali ed esclusivi.

L’invasione dei demoni nel regno di Valenthia è stata scongiurata, ma il mondo è ormai ridotto in macerie. La guerra si è lasciata alle spalle distruzione e desolazione e, nonostante i nostri sforzi, nulla sarà mai più come prima. Essendo un gioco cooperativo, potrai arruolare i tuoi amici o altri giocatori e farti aiutare da loro nei tuoi viaggi in cerca di vendetta e di taglie da raccogliere. Nella modalità multiplayer asincrono dovrai personalizzare, gestire e difender la tua fortezza con una grande varietà di creature, accumulando ricchezze e saccheggiando le fortezze dei tuoi avversari.

Il gioco non cambia molto le carte in tavola rispetto ai precedenti capitoli, anche se è stato introdotto un nuovo sistema per il multiplayer. Le novità riguardano anche la grafica, decisamente superiore alle precedenti.

Dovrai affrontare una campagna per giocatore singolo attraverso 5 reami e numerosi dungeon, partendo per un viaggio in cerca di vendetta, nei panni di un eroe benedetto dagli spiriti e che un giorno diventerà il più noto cacciatore di taglie di sempre.



L’update aggiunge sei nuovi set (completi di armature e armi) da sbloccare e utilizzare nel corso della propria avventura, nonché i nuovi eventi speciali dedicati al Capodanno cinese e all’anno del cane. Il gioco rinnova anche il suo sistema di controllo, ottimizzato per una migliore esperienza anche nelle battaglie più concitate.

Queste tutte le novità:

Sistema di combattimento e controllo aggiornato.

Valenthia è una terra infestata da demoni, mostri e briganti, cosa che può intimorire gli avventurieri meno esperti. Grazie ai commenti dei veterani gli sviluppatori hanno migliorato il sistema di controllo, per un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente, nonché più intuitiva; Nuovi contenuti sia per la modalità single player, sia per il multigiocatore.

Il nuovo update porterà i giocatori a esplorare le terre occidentali e aggiungerà 6 nuove armature leggendarie; Eventi speciali. Non potevano mancare nuovi eventi stagionali a cominciare da quello dedicato al Capodanno cinese e all’anno del cane, nel corso del quale dovrete affrontare Wangliang, un nuovo e potente nemico che vi ricompenserà con armature e armi da sfoggiare durante le battaglie multigiocatore; Migliorie al sistema di controllo. Ora sarà possibile equipaggiare il proprio personaggio con un semplice click. Adesso sarà tutto più semplice: sia che vogliate concatenare delle combo spettacolari o semplicemente controllare quanti secondi mancano prima di poter lanciare nuovamente un incantesimo.

Dungeon Hunter 5 è disponibile gratuitamente su App Store.