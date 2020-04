Josh Richards è un attore e tiktoker di solo 18 anni molto famoso negli Stati Uniti, ma è bastata una diretta su Instagram di pochi secondi per catturare l’attenzione mediatica di tutto il mondo.

Ospite del profilo del suo amico Griffin Johnson, Josh Richards durante la diretta ha posato lo smartphone per terra con la videocamera ancora accesa e ci si è seduto sopra, tirandosi giù i pantaloni e le mutande.

Superfluo sottolineare come il tutto sia successo in diretta e circa 10 mila persona hanno così visto le parti intime del ragazzo.

A distanza di poche ore sono arrivate pure le scuse.

“Volevo scusarmi per quanto accaduto ieri durante la live. Ho una responsabilità a causa dei miei seguaci, ieri sera ne ho approfittato. Cercherò di pensare di più prima di agire. Non è mai stata mia intenzione di leakare ciò che è stato mostrato, ma ho fatto quell’errore e ho capito le conseguenze. Ho fatto una promessa a me stesso e a voi ragazzi: non lascerò che il mondo dei social network cambi chi sono. A volte mi faccio confondere e mi metto alla prova, diventando pazzo. Penserò a quel che ho fatto e imparerò qualcosa. Grazie a tutti quelli che mi rimarranno accanto, non vi deluderò”.