Il chitarrista Josh Klinghoffer ha parlato della sua dipartita dai Red Hot Chili Peppers e di come non sia stata traumatica.

Josh Klinghoffer ha fatto le sue prime dichiarazioni pubbliche da quando è stato licenziato dai Red Hot Chili Peppers. Il chitarrista è stato estromesso dal gruppo a dicembre, per fare spazio a un altro storico membro: John Frusciante.

Ospite nel podcast WTF del comico Marc Maron, Klinghoffer ha spiegato in dettaglio come i suoi ex compagni di band gli hanno dato la notizia.

“Ho guidato la mia bici [fino a casa del bassista Flea]”, ha ricordato il chitarrista. “Hanno subito detto: ‘Ci arriviamo subito. Abbiamo deciso di chiedere a John di tornare nella band’. E mi sono seduto lì in silenzio per un secondo e ho detto: ‘Non sono sorpreso’”.

Nel podcast a cui ha presenziato, Klinghoffer ha parlato anche di Frusciante, l’uomo che lui stesso aveva sostituito 10 anni fa.

“È assolutamente il posto di John per far parte di quella band. Ecco perché sono felice per lui. Sono felice che sia tornato con loro“.

Il chitarrista ha continuato, spiegando che la chimica tra Frusciante e Flea era qualcosa che non avrebbe mai potuto replicare completamente.

“John e Flea hanno un linguaggio musicale“, ha detto Klinghoffer, “Non sarò mai in grado di confrontarmi con la storia che lui e John avevano“.

Anche se il suo licenziamento è stato uno “shock completo ma non una sorpresa“, Klinghoffer ha rivelato di avere solamente un rimpianto: “Avrei voluto poter fare qualcosa con voi ragazzi, musicalmente o creativamente, che avrebbe reso questo [licenziamento] un’assoluta impossibilità“.

Il video di Dark Necessities:

Red Hot Chili Peppers, gli album pubblicati con Klinghoffer

Durante i dieci anni di permanenza di Klinghoffer nella band, i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato due album in studio: nel 2011, I’m I With You e The Getaway nel 2016.

Entrambi gli LP hanno generato hit radiofoniche, tra cui The Adventures of Rain Dance Maggie, Look Around e Dark Necessities.

Il chitarrista era impegnato nella stesura di nuovo materiale con il gruppo al momento del suo licenziamento. Questi brani sono stati – presumibilmente – scartati, poiché la band attualmente sta lavorando a un nuovo album con John Frusciante.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ChiliPeppers

