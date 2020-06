Una somma enorme: 100 milioni di dollari da destinare nell’arco di 10 anni “a varie organizzazioni di tutto il Paese che si battono per il raggiungimento dell’eguaglianza razziale, della giustizia sociale e per un accesso più ampio all’educazione”. Così Michael Jordan – attraverso il brand che porta il suo stesso nome – ha scelto di prendere una decisione netta sul dibattito che è tornato a infiammare l’America dopo l’uccisione di George Floyd a Minneapolis: “Black Lives Matter non è un’affermazione controversa”, si legge nel comunicato congiunto che esprime l’opinione personale dell’ex n°23 dei Bulls e quella del suo brand.

Fonte