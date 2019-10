Durante la sua rubrica a Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha parlato di fratelli e sorelle vip e quando ha citato Gabriella e Milly Carlucci ha lanciato un appello alla conduttrice Rai. L’ex gieffino ha detto di essere arrabbiato con la presentatrice, perché vorrebbe partecipare a Ballando con le Stelle, ma non può, a causa di una regola che non permette ai personaggi usciti dai reality show di partecipare al programma di Rai Uno.

“Milly sono arrabbiato con te. Da anni voglio fare Ballando con le stelle. Cos’è questa regola che chi ha fatto un reality non può partecipare? A me farebbe molto piacere”.

“Ci sono alcune persone che mi piacerebbe vedere ballare, ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show. Questa è la regola di Milly Carlucci. A me comunque piacerebbe tantissimo vedere almeno come Ballerina per una notte Giulia Salemi, che mi piace da morire. Al Grande Fratello Vip si è dimostrata una ragazza vera, reale: è semplice, genuina.”