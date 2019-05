Tutti sanno cosa è accaduto nell’episodio finale di Game of Thrones. Anche chi non l’ha seguito. Tutti hanno scoperto quale sia stata la scelta dolorosa e obbligata di Jon Snow, che ha sconvolto molti fan e ne ha fatti arrabbiare molti altri. Probabilmente, altri ne sono rimasti delusi.

Di sicuro, non lui. Non Kit Harington. Che, come rivela il teaser del documentario ‘The Last Watch’, due ore dedicate al dietro le quinte dell’ultima stagione dello show targato HBO, ha avuto una reazione coinvolta e appassionata, leggendo il copione e scoprendo cosa avrebbe fatto alla sua regina, Daenerys. Anche se non servirebbe, qui non spoileremo. Intanto il doc, diretto da Jeanie Finlay, arriverà in Italia il 3 giugno su ‘Sky Atlantic’, mentre negli Usa è stato trasmesso domenica 26.

