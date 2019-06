(Adnkronos/Cinematografo.it) – Cambia la vetta del box office: con la new entry ‘Arrivederci professore’ Johnny depp sale in cattedra ottenendo il primato con 515.484 euro d’incasso. Scende così in seconda posizione ‘Pets 2 – Vita da animali’ (478.576 euro per 2.818.383 euro complessivi), con ‘Aladdin’ terzo (370.377 euro per 14.510.942 euro totali). Quarto posto per l’altra nuova uscita ‘La bambola assassina’ (302.746 euro, 360.105 considerando l’uscita al mercoledì), mentre ‘X-Men: Dark Phoenix’ è quinto con 283.069 euro (2.270.161 euro complessivi). ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio è sesto con 145.432 euro (4.200.776 euro totali), mentre ‘I morti non muoiono’ di Jim Jarmusch è settimo con 137.394 euro e 471.340 euro complessivi. Altra new entry in ottava posizione, ‘Rapina a Stoccolma’, con 95.631 euro. Al nono posto c’è ‘Godzilla 2: King of the Monsters’ (91.006 euro per 2.156.829 euro totali), chiude la top ten ‘Il grande salto’, decimo con 54.683 euro e 248.089 euro complessivi. Lieve incremento dell’incasso complessivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un +3,1%.

Fonte