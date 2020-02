Lancio di oggetti e botte al marito in un momento di rabbia. Questo il contenuto di alcune registrazioni audio pubblicate in esclusiva dal DailyMail.com che rivelerebbero nuovi dettagli del divorzio fra l’attore Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. Nella confessione audio, infatti, l’attrice 33enne ammetterebbe di aver colpito il divo di Hollywood e di avergli lanciato addosso “pentole, padelle e vasi” in un eccesso d’ira. Le registrazioni in possesso del quotidiano inglese farebbero parte di una sessione informale di terapia di due ore registrata consensualmente nel 2015 sul cellulare di Heard e concessa a DailyMail.com da una fonte.

