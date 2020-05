“Non credo di sbagliarmi nel dire che Renato Carosone sia stato il primo rapper di tutti i tempi, anche se gli americani potrebbero risentirsi dello scippo di questo titolo, conteso per altro anche dai toaster giamaicani, a conferma di quanto le musiche di tutto il mondo possano assomigliarsi nell’esigenza di dire, di esprimersi, di raccontare il ritmo”. A parlare così dell”americano di Napoli’ è l’attore e regista italoamericano John Turturro, che firma la prefazione dell’edizione aggiornata dell’autobiografia di Renato Carosone ‘Carosone 100‘, scritta con il giornalista e critico musicale Federico Vacalebre, pubblicata da Albatros per il centenario della nascita del grande musicista, che era nato nel gennaio 1920.

