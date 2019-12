John Frusciante è tornato nei Red Hot Chili Peppers, ancora una volta. L’annuncio della band, che ha salutato su Instagram Josh Klinghoffer.

Sostituzione nei Red Hot Chili Peppers: fuori Josh Klinghoffer, dentro John Frusciante. L’annuncio che tutti i fan della band attendevano da anni, è finalmente arrivato in una tranquilla domenica di dicembre. Un regalo di Natale anticipato che coinvolge, inevitabilmente, anche l’Italia, dove il gruppo di Anthony Kiedis è atteso per un grande concerto al Firenze Rocks.

Ecco tutti i dettagli sull’annuncio della band californiana sui social network.

John Frusciante è tornato nei Red Hot Chili Peppers

Il post del gruppo sui social si apre con l’emozionante saluto a Josh Klinghoffer, il chitarrista che per dieci anni ha ‘tenuto il posto’ a Frusciante dopo il suo addio.

Solo nelle ultime righe Kiedis e compagni riaccolgono il buon vecchio John, scatenando l’entusiasmo dei fan: “I RHCP annunciano la separazione dal chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è un grande musicista che rispettiamo e amiamo. Gli siamo davvero grati per il tempo trascorso insieme e per i doni che ha condiviso con noi. Annunciamo inoltre con grande entusiasmo che John Frusciante ritorna nel nostro gruppo“.

Ecco il post:

John Frusciante e i Red Hot Chili Peppers: andata e ritorno

La storia di John all’interno dei Red Hot Chili Peppers è una storia di andate e ritorni, a volte violenti, a volte tranquilli. Il chitarrista si era unito alla band la prima volta nel 1988 per prendere il posto del compianto Hillel Slovak.

John abbandonò una prima volta il gruppo nel 1992 per problemi di tossicodipendenza, lasciandosi alle spalle un album fondamentale come Blood Sugar Sex Magik.

Tornò nella band nel 1998, in tempo per registrare un altro capolavoro, Californication, per poi lasciare nel 2009, stavolta, a suo dire, in maniera definitiva. Ma si sa, nella vita di definitivo c’è solo una cosa…



