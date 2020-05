Joe Satriani in Italia nel 2020: le date e i biglietti dei prossimi concerti del chitarrista, in sostegno al suo prossimo album da solista.

Joe Satriani ha rivelato che sarà in tournée in tutto il Regno Unito e in Europa nel 2021 a sostegno del suo prossimo album solista. Lo Shapeshifting Tour farà tappa anche in Italia.

Il chitarrista sarà affiancato sul palco dal bassista Bryan Beller, dal batterista Kenny Aronoff e dal tastierista Rai Thistlethwayte. Oltre al nuovo materiale del diciassettesimo album da solista, suoneranno anche brani di altri album tra cui Surfing With The Alien e Flying In A Blue Dream.

Joe Satriani in Italia nel 2021

Joe Satriani terrà diversi concerti in Italia in occasione del nuovo tour, Shapeshifting Tour, durante il quale suonerà, non solo brani famosi, ma anche diverse canzoni che fanno parte del suo 17esimo album da solista.

Dall’uscita del suo ultimo album in studio – What Happens Next del 2016 – Satriani ha suonato on the road con il G4 Project e The Experience Hendrix Tour.

Ecco le date previste in Italia nel 2021, come recupero di quelle inizialmente programmate per il 2020 e spostate a causa del Coronavirus:

21 maggio 2020 a Napoli, Teatro Augusteo

22 maggio 2021 a Lecce, Teatro Politeama Greco

23 maggio 2021 a Roma, Auditorium Conciliazione

24 maggio 2021 a Bologna, Teatro Europauditorium

25 maggio 2021 a Milano, Teatro dal Verme

26 maggio 2021 a Firenze, Teatro Verdi

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Quelli già acquistati restano validi per le rispettive nuove date, e possono eventualmente essere rivenduti nella sezione Fansale.

Di seguito, ecco il video di Surfing with the alien:

Joe Satriani, tour europeo 2020 saltato

Oltre all’Italia, l’artista sarà in giro anche in diverse città europee nel 2021, per recuperare le tante date saltate a causa del Coronavirus.

Satriani aveva infatti in programma un lungo tour in tutto il Vecchio Continente. Fortunatamente tutti gli appuntamenti dovrebbero essere riprogrammati.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/joesatriani

