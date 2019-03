Joan Baez in concerto in Italia nel 2019: la data e i biglietti per l’evento d’addio della cantautrice americana.

Joan Baez si appresta a dire addio al mondo della musica con un ultimo emozionante tour. La nota cantante e attivista americana tornerà a esibirsi in Italia nella prossima estate del 2019 per un’unica e attesissima data.

Ecco dove si esibirà l’usignolo di Woodstock per quella che con tutta probabilità sarà la sua ultima volta dal vivo nel nostro paese.

Joan Baez in concerto in Italia nel 2019: data e biglietti

La data scelta da Joan Baez è il 19 luglio 2019, la location sarà il Cortile della Lavanderia a Vapore del Parco della Certosa di Collegno, in provincia di Torino, all’interno del Flowers Festival.

La data fa parte del Fare Thee Well Tour di Joan, l’ultima tournée nella carriera della straordinaria cantante di Diamonds and Rust, iniziata già lo scorso anno dopo l’uscita del suo ultimo album in studio, Whistle Down the Wind. Una tournée che aveva già fatto tappa in Italia nell’agosto 2018 con quattro concerti evento.

I biglietti per il concerto di Collegno sono disponibili sul circuito TicketOne a partire da 38 euro più prevendita.

Joan e il successo di Geordie

L’ex compagna di Bob Dylan è una vera icona della musica folk americana e non solo. Tra i suoi tanti meriti, l’aver riportato alla ribalta internazionale una ballata britannica del XVI secolo: Geordie.

Si tratta del brano che tratta la storia di un giovane resosi colpevole di un crimine (che varia a seconda delle tradizioni) e condannato all’impiccagione. In Italia è divenuto famoso grazie all’interpretazione di Fabrizio De André, che la pubblicò nel 1966.

La Geordie di Joan Baez è precedente di quattro anni. La cantante americana la eseguì dal vivo, infatti, nel 1962. Ascoltiamo insieme la sua versione:

