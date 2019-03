Jo Squillo è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi a causa della rottura dell’astralogo, un piccolo osso del piede che l’ha messa K.O. per quattro settimane con il gesso.

Quando la cantante ha annunciato che sarebbe ritornata a casa è apparsa tranquilla e serena, eppure secondo la ricostruzione di Corona Magazine, pare che abbia addirittura rischiato di perdere la vita. Ecco cosa ha scritto il magazine:

“Jo Squillo […] torna definitivamente a casa. Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione. Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. L’errore clamoroso è stato che le medicine erano troppo forti, cosa che sommatasi alla sua condizione di quasi digiuno, viste le razioni di cibo minime del programma, hanno provocato in lei un vero e proprio collasso. La situazione era critica: Jo Squillo ha rischiato di perdere la vita per questo errore, ma per fortuna sembra essere stata salvata in tempo per evitare la tragedia. I medici hanno infatti provveduto a risolvere la sua situazione e adesso l’isolana non sembra essere più in pericolo di vita”.