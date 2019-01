La scorsa settimana, come vi ho svelato in questo precedente articolo, il padre novantenne di Jo Squillo è venuto a mancare a causa di un malore e questo ha costretto la cantante a non partire per l’Honduras – destinazione Isola dei Famosi – per seguire tutte le pratiche del funerale.

Jo Squillo, che aveva quindi tutto il diritto di rescindere il contratto e non partire più per L’Isola dei Famosi, ha deciso di prendersi un po’ di tempo per sé e di posticipare di una settimana il suo sbarco a Cayo Cochinos che avverrà durante la seconda puntata in onda giovedì 31 gennaio.

La nostra @JoSquillo_ non ha potuto raggiungere l’#Isola a causa di un problema familiare. Ti aspettiamo! 😘 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) 24 gennaio 2019

Contattata da Roberto Alessi di Novella 2000, la cantante ha svelato anche le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare ugualmente la partenza:

“Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus. Credo che il lavoro, perché pur sempre di lavoro si tratta, potrebbe aiutarmi a superare un dolore tanto grande”.

Un caso analogo a quanto visto pochi mesi fa con l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, dopo la morte prematura del figlio Loren. Anche all’epoca la showgirl giustificò il suo ingresso nella Casa come uno stimolo per metabolizzare e superare il dolore.