Jo Squillo è una naufraga di questa edizione de L’Isola dei Famosi, ma purtroppo non è riuscita a partire a causa di un problema familiare che Alessia Marcuzzi in diretta TV ha preferito non svelare.

Cosa è successo alla cantante? Purtroppo la scorsa settimana è venuta a mancare sua mamma e nonostante Jo abbia deciso ugualmente di partire per quest’avventura, ha preferito prendersi del tempo per sé e posticipare di sette giorni la partenza.

Come svelato dalla Marcuzzi in diretta, infatti, l’arrivo di Jo Squillo a L’Isola dei Famosi è previsto per la prossima settimana insieme a quello delle Polene Francesca Cipriani e Divino Otelma. Per tre naufraghi che arriveranno, tre se ne torneranno a casa. Oltre al classico eliminato del televoto (in nominationi ci sono Demetra Hampton, Kaspar Capparoni e Taylor Mega), torneranno a Milano anche due dei quattro finalisti di Saranno Isolani. Chi fra John, Giorgia, Yuri e Alice diventerà un naufrago a tutti gli effetti e chi tornerà in Italia?