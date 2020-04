JK Rowling di Harry Potter poco più di un anno fa ha pubblicato sul suo blog un lungo articolo in cui dà suggerimenti su come scrivere un romanzo ed il giornalista e scrittore Skylar Baker-Jordan, in risposta ad un tweet, le ha chiesto un ulteriore consiglio.

“Sono finalmente allo stadio iniziale della scrittura di una storia fantasy che ho sognato per la prima volta un anno fa. Ho lavorato molto alla costruzione, alla definizione ed alla ricerca e non vedo l’ora di iniziare a scriverlo. Quanto hai lavorato sodo prima di iniziare a scrivere?”

La risposta di JK Rowling è stata incoraggiante:

“Inizia a scrivere! Probabilmente troverai un punto dove avrai bisogno di fermarti e fare ancora del world-building [termine tecnico che indica la costruzione di un mondo immaginario, ndr] ma se hai voglia di iniziare allora fallo. La cosa peggiore che ti può succedere è che forse avrai bisogno di riscrivere qualcosa”.

E non è certo da tutti ricevere consigli e incoraggiamenti da JK Rowling in persona!

I’m in the early stages of finally writing a fantasy story I first dreamed up years ago. I’ve been doing a lot of world building, outlining, and research, but I’m itching to just start writing the thing. How much “heavy lifting” do you do before you just start writing? — Skylar Baker-Jordan (@SkylarJordan) April 28, 2020