Gus Kenworthy è un grande fan di RuPaul’s Drag Race ed in attesa di vederlo in drag (come è già successo a Zachary Quinto con la complicità di Eureka), nella giornata di oggi ha risposto a tono a Jinkx Monsoon.

La vincitrice della season five ha infatti commentato l’ultimo post Instagram di Gus Kenworthy, chiedendo senza troppi giri di parole il follow-back: “Cosa deve fare una ragazza per avere il tuo follow? Segui tutte le mie sorelle e… amo i cuccioli!“.

Una richiesta accompagnata da una confessione che ha fatto storcere il naso allo sciatore, dato che il commento Jinkx Monsoon l’ha lasciato sotto una foto che conteneva un lungo messaggio dedicato ad un cagnolino morto.



Jinkx Monsoon e la figuraccia con Gus Kenworthy, la replica

“Beh – ha replicato Gus Kenworthy visibilmente stizzito – per cominciare avresti potuto provare a lasciare questo commento sotto qualsiasi post che non fosse un omaggio al mio cane morto“.

Al momento Jinkx Monsoon non ha risposto (e non ha neanche ricevuto il follow-back). La prima drag queen narcolettica della storia di RuPaul’s Drag Race dovrà aspettare…