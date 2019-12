Jingle Bell Rock, la hit di Bobby Helms è uno dei classici di Natale più amati nel mondo: ecco la storia e le curiosità.

Tra i tantissimi classici moderni di Natale, Jingle Bell Rock è uno dei più suonati e amati da ormai diversi decenni a questa parte. Una rivisitazione in chiave rock and roll delle melodie tipicamente natalizie, fatte di campane e suoni dolci.

Dall’originale di Bobby Helms alle tante cover che l’hanno resa nota nel corso degli anni, andiamo a scoprire tutto su questo capolavoro della musica natalizia.

Jingle Bell Rock: l’originale

Scritta da Joe Beal e Jim Boothe, venne pubblicata per la prima volta nel 1957 per la Decca Records da Bobby Helms, uno dei grandi veterani della storia del rock and roll e del country, il cui nome da quell’anno in avanti si è legato indissolubilmente alla hit natalizia, divenuta la sua vera e propria signature song.



Fonte foto: https://pixabay.com/it/assolo-di-chitarra-vivere-musica-1115264/

La fama di questa canzone è cresciuta, anno dopo anno, nella seconda metà del Novecento, diventando piano piano un vero e proprio classico natalizio, grazie anche alle tantissime cover e alla sua presenza nella colonna sonora di film molto popolari come Mamma ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York.

Di seguito l’audio della versione originale:

Jingle Bell Rock: le cover più belle

Come ogni grande successo della storia della musica, la sua fama è stata ampliata anche da una serie di cover di grandissimo livello. Tra le prime artiste ad appropriarsene c’è stata Brenda Lee, che l’ha riproposta nel 1964 con grande fortuna negli Stati Uniti. Prima di lei, un’operazione del genere era stata fatta da Max Bygraves, cui si deve l’approdo della hit nella classifica del Regno Unito nel 1959.

Nel corso degli anni nuove versioni sono poi arrivate da Wayne Newton, Floyd Cramer, Johnny Matis, The Chipmunks, Daryl Hall & John Oates e poi ancora dai Platters nel 1986:

Negli anni Novanta l’hanno riproposta con grande successo anche altri grandissimi artisti come Neil Diamond e i Ventures, mentre l’orchestra Hollyridge Strings ci ha regalato una versione orchestrale come medley con un altro classico, Jingle Bells.

Nel nuovo millennio l’hanno riproposta anche delle vere rockstar, come i 38 Special nel 2001 e Billy Idol nel 2006:

Più recentemente ne sono state incise nuove versioni da popstar come Hilary Duff, Ashanti, Chris Brown, Lindsy Lohan e Kylie Minogue.

E in Italia? Ovviamente anche alcuni nostri artisti ne hanno presentato una propria versione: tra questi Cristina D’Avena e la grandissima Mina:

