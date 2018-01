Jimmy Iovine smentisce in prima persona i rumor si un suo allontanamento da Apple, confermando l’intenzione di continuare a guidare Apple Music e di non voler lasciare l’azienda ad agosto.

Pochi giorni fa, Billboard aveva scritto che Jimmy Iovine avrebbe lasciato Apple nel mese di agosto. Poche ore fa, lo stesso Iovine ha però smentito questa notizia, confermando l’intenzione di rimanere alla guida di Apple Music:

Mi impegno a fare qualunque cosa Eddy Cue, Tim Cook e Apple abbiano bisogno che io faccia, per aiutare ovunque e comunque e per portare il mio impegno fino in fondo. Sono e rimango nella band.

Ho letto di notizie di un mio allontanamento da Apple a partire dal mese di agosto, ma non sarà così. Il mio contratto dovrebbe scadere ad agosto, ma la cosa divertente è che non ho un contratto, ho solo un accordo e certi accordi durano molto più tempo. La conclusione è che sono fedele ai ragazzi di Apple, amo Apple e amo i musicisti. Ecco perchè questi articoli mi hanno infastidito, perchè non avevano nulla a che fare con la realtà.