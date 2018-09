Ieri sera Jimmy Bennett è stato ospite di Massimo Giletti a Non è L’Arena ed ha raccontato la sua versione dei fatti sullo scandalo che ha travolto Asia Argento.

Il ragazzo ha anche svelato tutti i dettagli della presunta violenza subita.

“Sì, Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo, that’s right. Lei ha abusato del suo potere, come Weinstein, con lo stesso schema. Mi ha incontrato in un hotel per dimostrarlo e io avevo 17 anni e non me lo sarei mai aspettato. Mi ha rovinato la vita, da allora non sono più riuscito a lavorare.

Dicono che solo un gay può non volere un rapporto con una donna. Non è vero! Una donna può anche essere bella ed abusare di un uomo e per questo la gente non crede a quanto accaduto.

Tutto è accaduto rapidamente. La prima cosa successa è che lei mi ha offerto dello champagne. Lei aveva già bevuto, poi ha messo la musica ed ha fumato. Lei mi raccontava del film che dovevamo fare e mi diceva che voleva portarmi a Roma, dove non ero mai stato. Lei ha iniziato tutto prendendo il mio viso, poi mi ha guardato da vicino e ha detto ‘mi sei mancato tantissimo’, poi mi ha baciato. Io ho lasciato fare, il suo bacio poteva essere semplice affetto, ma poi il bacio si è prolungato ed ho capito che poteva non essere una cosa amichevole. Lei cercava di andare a parare verso qualcosa di diverso e non solo il bacio. Asia ha appoggiato le mani sul mio corpo in maniera diversa, poi mi ha spinto sul letto e mi ha tolto la cintura e i pantaloni. […] Lei mi ha minacciato pochi giorni fa, ma non ho paura delle sue minacce.”