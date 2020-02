Questa nuova edizione tutta analogica di Band Of Gypsys di Jimi Hendrix è stata rimasterizzata dai nastri stereo analogici originali del collaboratore di lunga data, Eddie Kramer.

L’immortale album dal vivo di Jimi Hendrix del 1970, Band of Gypsys, è una delle sue uscite più influenti, visto che il carismatico e iconico chitarrista si è cimentato nella creazione di alcune delle melodie più ambiziose della sua carriera.

Capitol/UMe onorerà questo record storico il 27 marzo 2020, a quasi 50 anni dalla sua prima uscita, con speciali edizioni in vinile che puntano a riproporre lo spirito sconvolgente dell’album.

Questa nuova edizione tutta analogica di Band Of Gypsys è stata masterizzata dai nastri stereo analogici originali e sarà stampata su vinile nero audiofilo da 180 g di Quality Record Pressings, insieme a una stampa a colori limitata su 180 g di crema traslucida, rosso, giallo e verde.

Jimi Hendrix, ristampato in vinile l’album Band of Gypsys

Tutte le edizioni del 50° anniversario di Band of Gypsys saranno confezionate con un opuscolo di otto pagine pieno di immagini rare dei concerti e un saggio di John McDermott.

Questa edizione speciale presenterà una replica 24 “x 36” del poster promozionale originale della Band of Gypsys di Capitol Records.

“È molto di più di una commemorazione di un anniversario“, ha detto Janie Hendrix, Presidente e CEO di Experience Hendrix:

“È qualcosa di importante, ma è anche la celebrazione di un evento catartico nella vita di Jimi. Una sorta di cambio delle guardie. Ha dimostrato che non c’era limite al suo panorama musicale. Era ampio e bello e, come il leader di una vera banda di zingari, Jimi poteva spaziare tra i generi ed essere a casa musicalmente! Questo è il nostro modo di celebrare quella parte del viaggio di Jimi“.

Il video di Who Knows:

Jimi Hendrix, la formazione della band di ‘zingari’

Quando gli anni ’60 volgevano al termine, Hendrix era all’apice della sua fama e influenza. I suoi primi tre album con The Jimi Hendrix Experience — Are You Experienced, Axis: Bold As Love e Electric Ladyland — l’hanno affermato come un visionario musicale e una superstar internazionale.

Alla fine del decennio, però, Hendrix era alla ricerca di nuove sfide musicali e sentiva il bisogno di lavorare con nuovi collaboratori.

A tal fine, assemblò il gruppo Band of Gypsys, con il bassista Billy Cox, un vecchio amico con il quale suonava in combo R&B e il batterista Buddy Miles, già noto per il suo lavoro con l’Electric Flag e il Buddy Miles Esprimere.

L’album risultante fu una fusione rivoluzionaria di blues, funk e rock che si afferma come un capitolo unico nel lavoro dell’artista.



