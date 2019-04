Domenica scorsa Jim Carrey ha pubblicato un disegno di Benito Mussolini e Clara Petacci appesi al traliccio di Piazzale Loreto. Alessandra Mussolini ha replicato con una serie di tweet contro l’attore americano.

Ieri sera il comico dal CinemaCon ai microfoni di Variety ha risposto ad Alessandra:

“Non sapevo della sua esistenza. È un po’ sconcertante che lei sia al governo, non perché è al governo, ma perché sta ovviamente abbracciando il male.

Se vuole vederla diversamente può sempre capovolgere il mio disegno. E sembrerà che suo nonno stia saltando di gioia. C’è la sua soluzione proprio lì. Basta capovolgere il disegno.”

Jim Carrey responds to Mussolini’s granddaughter’s “bastard” tweet about him https://t.co/0Uhsz2sYGC pic.twitter.com/JYzFrPDIbw — Variety (@Variety) 4 aprile 2019

JIM CARREY HA DETTO CHE NON SAPEVA MANCO DELL’ESISTENZA DELLA MUSSOLINI E CHE SE IL QUADRO LE DA FASTIDIO BASTA CHE LO GIRA E PARE CHE SUO NONNO FA LA OLA! pic.twitter.com/jLubZpy24v — Marco™ (@MarcoFC_) 4 aprile 2019

Jim Carrey che asfalta la Mussolini si volaaaaaaa 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 https://t.co/UdneZbgI4L — Alessio 守 (@itscoffeesenpai) 4 aprile 2019

I maggiori contributi dell’Italia negli ultimi vent’anni alla pop culture Mondiale: -“Blue” degli Eiffel 65

-Aver trasformato “Seven Nation Army” nel coro da stadio per eccellenza

-Alessandra Mussolini che litiga con Jim Carrey https://t.co/bsMffMn8Ip — Alessandro Acquistapace (@Acquis_view) 4 aprile 2019

Jim Carrey trolla la Mussolini. https://t.co/qgD4T3h1lm — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) 4 aprile 2019

RAGAZZI JIM CARREY MANCO AVEVA IDEA DI CHI FOSSE LA MUSSOLINI STO MORENDOOO https://t.co/9Dz5TYHup9 — Естэр любит плавать 💙 (@verivgrang) 4 aprile 2019

Jim Carrey risponde ad Alessandra Mussolini pic.twitter.com/gVbGPnxlba — ą 🔫 (@yleniaindenial) 4 aprile 2019