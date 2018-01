Jet e polemiche, la signora Bonolis si scusa

L’arma dell’ironia per mettere fine a critiche e polemiche. Sonia Bruganelli, accusata di ostentare la sua ricchezza per aver postato una foto della figlia a bordo del jet privato, posta su Instagram un video registrato sempre all’interno del jet preso a noleggio, e commenta: “Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere come tutti quelli che vanno con la famiglia e possono permetterselo un aereo privato, adesso solo eliche”. La signora Bonolis si rivolge infine al critico televisivo Aldo Grasso: “Se il signor Grasso può fare un altro articolo scrivendo che me ne sono ravveduta altrimenti ce ne faremo una ragione”.