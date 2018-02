Jessica ti voglio bene, l'ultimo biglietto dell'assassino

Jessica Valentina Faoro (Foto da Facebook)

“Ciao bimba sai che tvb. E ci tengo un casino a te! (…) Ti lascio questi se proprio vuoi fare …fai. Spero comunque anche con me perché ti giuro e te lo scrivo sei dentro al mio cuore“. Questo biglietto, firmato ‘Ale’, è l’ultimo messaggio lasciato sul comodino di Jessica Valentina Faoro da Alessandro Garlaschi, il tranviere finito in carcere con l’accusa di aver ucciso la 19enne nell’appartamento in via Brioschi a Milano.

Un messaggio scritto, solo poche ore prima del delitto del 7 febbraio, a cui si accompagnano due plichi contenenti altrettanti giochi erotici. Proprio il rifiuto della giovanissima avrebbe portato il 39enne a infierire con una quarantina di coltellate, prima di tentare di cancellare le prove e di disfarsi del cadavere.