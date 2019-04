Jessica Mazzoli lo scorso giovedì è uscita dalla casa del Grande Fratello dopo un malore ed è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico di Roma, dove è stata operata di peritonite.

Jessica Mazzoli, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico.#GF16 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 aprile 2019

Un’operazione di routine che fortunatamente è andata molto bene, come confermato dalla stessa Barbara d’Urso il giorno dopo a Pomeriggio Cinque:

“La produzione ha accompagnato Jessica al policlinico, è stata operata d’urgenza per peritonite. L’operazione è andata bene, ho sentito Jessica ed è molto dolorante. E’ isolata da tutti, non ha televisione né telefono perché resta tutt’ora una concorrente del Grande Fratello. Al momento però resta un po’ di giorni ricoverata, aspettiamo il parere dei medici perché ovviamente prima viene la salute, poi la televisione”.

Jessica Mazzoli, infatti, ha espressamente chiesto di restare una concorrente del Grande Fratello e dato che l’operazione è andata a buon fine, gli autori hanno accettato la sua richiesta. Al momento però non sappiamo quando rientrerà in casa.

Considerando che la convalescenza post intervento di un’operazione di appendicectomia è di circa una settimana, l’ex compagna di Morgan potrebbe essere dimessa proprio mercoledì, in concomitanza con la settima puntata di Live – Non è la d’Urso, che tratterà nuovamente il tema Paola Caruso e quello di Pamela Prati.

Dalle anticipazioni diramate da Mediaset in merito alla nuova puntata del Grande Fratello, di Jessica Mazzoli non se ne parla, quindi è molto probabile l’ipotesi di un suo ingresso in casa durante la diretta di Live – Non è la d’Urso.