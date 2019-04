Jessica Mazzoli la scorsa mattina ha avuto un malore al Grande Fratello ed è stata trasportata in ospedale per dei controlli, dove è stata ricoverata ed operata.

Jessica Mazzoli, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un controllo medico.#GF16 — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 aprile 2019

Qualche ora fa durante l’anteprima di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha rivelato che la concorrente del Grande Fratello è stata operata d’urgenza. Carmelita ha però tranquillizzato il pubblico dicendo che Jessica Mazzoli sta meglio e che l’operazione è andata bene e che in queste ore non ne ha parlato per rispettare la sua privacy.

“Avrete letto, tutti i siti di informazione più importanti hanno riportato quello che è successo a Jessica Mazzoli. Io ho evitato di scrivere su Twitter e di raccontarvi quello che è accaduto, per rispetto della privacy. Perché stavamo aspettando l’esito dell’operazione. Jessica in realtà è stata operata d’urgenza, è andato tutto bene. Lei adesso sta bene, noi saremo in collegamento con lei. Abbiamo una giornalista al policlinico Casilino e sapremo tutto.”

Poco dopo, in collegamento con il fratello della Mazzoli in diretta dal Policlinico di Roma, la d’Urso ha dichiarato: