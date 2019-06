Temptation Island è ufficialmente iniziato e come ogni anno ecco spuntare sul web numerosi spoiler in merito al destino delle sei coppie che si sono messe in gioco.

Protagonisti di questo articolo sono Jessica Battistello e Andrea Filomena che durante la prima puntata hanno regalato numerosi momenti di dramma fra confessioni private, lacrime e addirittura la richiesta di un falò di confronto.

All’interno del resort sardo, Jessica Battistello si è presa una palese cotta per il tentatore Alessandro Zarino (qua per scoprire tutti i profili Instagram dei tentatori) e questo ha mandato in crisi Andrea Filomena che è scoppiato a piangere.

Fortunatamente (?) tutto è bene quel che finisce bene (?) dato che secondo quanto riportato da Deianira Marzano su Instagram, Jessica e Andrea non si sarebbero lasciati. L’ex aspirante naufraga de L’Isola dei Famosi ha infatti condiviso una serie di messaggi privati che le sarebbero stati inviati da sedicenti conoscenti della coppia, che descrivono lei come un’affamata di soldi e followers e lui il suo cagnolino.

Nel dubbio solo un anno fa Jessica dichiarava amore eterno ad Andrea.