Da quasi una settimana sul web circolano le foto di Justin Timberlake mano nella mano con la collega Alisha Wainwright. I media statunitensi parlano di tradimento, ma il cantante ha smentito pubblicamente e si è scusato con la moglie, Jessica Biel. L’ex leader degli Nsync ha dato colpa all’alcol: “Ho bevuto troppo quel giorno“.

Ma la vittima di questa storia come ha reagito? Stando a quanto riporta una fonte alla rivista People, Jessica sarebbe certa della fedeltà del marito.

“Ovviamente quando sono uscite le foto lei non è stata bene. la cosa ha reso la situazione davvero instabile e strana. La famiglia le è stata vicino e tutti le hanno fatto capire che la cosa era stata ingigantita. Lui ha bevuto troppo, lo ha ammesso. Jessica adesso è sicura di non essere stata tradita e quindi è tranquilla ora. Ha detto che starò vicina al marito in questo periodo in cui sta ricevendo molti attacchi. La coppia attraverserà anche questa cosa. Il post pubblico è stato bello e molto apprezzato da Jessica, ma il vero lavoro che Justin sta facendo è in privato. Lei è certa che quella del marito sia stata solo una brutta serata da ubriaco”.

Quindi è bastato un post pubblico per credergli. Io avrei almeno controllato il cellulare (come ci insegna San Gianni)…



Lo ammetto, ho bevuto troppo quella notte e non sono fiero del mio comportamento. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie e la mia famiglia per aver messo tutti in una situazione così imbarazzante. Adesso mi concentro sull’essere il miglior marito e padre che posso essere. Quello che ho fatto non era da buon marito.

“Sto lontano dai pettegolezzi il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante affrontare le voci recenti che stanno ferendo le persone che amo. Ultimamente ho mostrato un calo di giudizio. Ma lasciatemi essere chiaro – non è successo niente tra me e la mia collega.

NO RAGA FERMI in che senso Justin Timberlake ha tradito Jessica Biel? Impazzisco per lui da 15 anni e solo così dolci insieme sono sotto SHOCK

Justin Timberlake, who is married to actress Jessica Biel, appeared to hold hands in New Orleans with his “Palmer” co-star Alisha Wainright in a photo but the video tells a different story.

🗣If you were Jessica Biel, would you be fine or furious? pic.twitter.com/emFyIlj6yA

