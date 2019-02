Il bacio fra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi è stata solo la punta dell’iceberg perché i due avevano in qualche modo “consumato” anche in aereo, durante il lungo viaggio che da Milano porta i naufraghi in Honduras.

A confessare questo aneddoto avvenuto lontano dalle telecamere è stato Jeremias in diretta televisiva, raccontando di come lui e Soleil si fossero già scritti in passato prima ancora di sapere di essere entrambi arruolati come naufraghi.

“Noi abbiamo fatto il viaggio insieme e ho toccato dappertutto questa è la verità. Se proprio devo essere sincero ti spiego: circa un mesetto fa, io senza sapere niente perché nessuno sa niente del cast, le avevo scritto e poi casualità, ci siamo trovati qui. Cosa le ho scritto? No, non posso raccontare. Diciamo che ci stavo provando”.

Al momento i due, nonostante lo scambio di messaggi, non si seguono su Instagram, ma questo follow for follow avverrà probabilmente al termine del reality dato che il piccolo di casa Rodriguez ha confessato ad Alessia Marcuzzi che vorrebbe passare una notte con Soleil senza telecamere.

“Se mi piace? Non si vede? Io non sono uno che si tiene le cose dentro, l’ho fatto vedere subito che mi piaceva. Volevo solo dire che non mi piace mettere etichette. Sono venuto qua a divertirmi ed è quello che sto facendo. È capitato che mi sia trovato qui con una persona che già da quello che vedevo fuori mi piaceva. Ho avuto modo di parlare, di stare un po’ insieme a lei e questa cosa si è ingigantita. Però non mettiamo l’etichetta di fidanzato”.

L’occasione per una notte “lontana dalle telecamere” ci sarà ad Isla Bonita dove Soleil potrà passare 24 ore come ricompensa per aver vinto la prova leader ed indovinate un po’ chi ha deciso di portare? Ebbene sì. Proprio Jeremias.