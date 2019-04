Che tra i fratelli Rodriguez, Jeremias sia quello più diretto e spontaneo è cosa nota e l’ha dimostrato anche nella sua recente ospitata a Verissimo. Ieri baby Rodriguez ha registrato un’intervista alla corte di Silvia Toffanin ed ha svelato la verità sul ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen.

Se i due protagonisti non hanno mai confermato nulla, Jeremias ha detto chiaramente che il conduttore di Made in Sud e sua sorella sono tornati insieme e che Santiago è felice.

“Belen e Stefano sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago. Lui quando si sono separati era molto piccolo ed è sempre stato abituato a non vederli insieme. Non ha mai sofferto di questo, ma oggi che sono di nuovo insieme si vede il cambiamento in meglio”.

L’ex naufrago ha parlato anche del suo rapporto con Soleil, che a quanto pare continua anche dopo la fine de L’Isola dei Famosi.

“La ringrazio molto, l’ho conosciuta in un momento in cui avevo bisogno di ritrovarmi e lei ha facilitato tantissimo questa cosa. Poi, non sembra ma lei, che vuole sempre tirare fuori il suo lato duro come meccanismo di difesa, in realtà è una ragazza dolcissima”.

Soleil invece ha svelato come è iniziata la loro storia: “Appena mi sono lasciata, dopo l’estate Jeremias ha iniziato subito a cercarmi in modo molto diretto, ma in quel momento non volevo avere a che fare col genere maschile. All’inizio non gli rispondevo fino a che mi ha scritto dei messaggi talmente simpatici che è venuto naturale rispondergli. Poi, quando siamo partiti c’era già una forte complicità”.